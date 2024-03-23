Новость о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на первых полосах мировых СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новость о теракте в красногорском "Крокус Сити Холле" находится на первых полосах мировых СМИ.

Материалы о трагедии разместились на первых полосах британских газет Telegraph и Guardian, американских изданий Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, а также испанских газет Pais и Mundo.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошло ЧП. В здание ворвались несколько человек в камуфляже и открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Через некоторое время в здании начался пожар, который достигал почти 13 тысяч квадратных метров. В настоящее время сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в "Крокус Сити Холле".

По факту ЧП Следственный комитет завел дело по статье "Террористический акт". По предварительным данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что после теракта в "Крокусе" были госпитализированы 115 человек, из них 5 – дети.



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