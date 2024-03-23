Соцфонд РФ создал рабочую группу для поддержки пострадавших при теракте в "Крокусе"

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Социальный фонд России создал рабочую группу для оказания мер поддержки пострадавшим в ходе теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил председатель фонда Сергей Чирков.

"Все положенные меры поддержки будут назначены всем максимально оперативно", – цитирует его ТАСС.

22 марта неизвестные люди ворвались в помещение "Крокус Сити Холла", когда там начинался концерт группы "Пикник". По предварительной информации, они открыли стрельбу по посетителям.

Затем в здании начался пожар, чья площадь достигла уже 12 900 квадратных метров. По предварительной информации ФСБ РФ, в результате трагедии погибли 40 человек и еще более сотни пострадали.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Позже он заявил, что в столице на ближайших выходных были отменены все массовые, спортивные и культурные мероприятия.

В СК возбудили уголовное дело согласно статье 205 УК РФ ("Теракт"). В настоящее время подразделения правоохранительных органов ведут поиск преступников, причастных к трагедии.

Два вертолета прибыли на место ЧП в "Крокус Сити Холле"