Театры Москвы отменят спектакли на выходных в знак поддержки пострадавших

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Руководители ведущих столичных театров решили отменить все запланированные на выходные спектакли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение руководителей учреждений.

"Сегодня произошла ужасная трагедия. Все театральное сообщество соболезнует пострадавшим в "Крокус Сити Холл", их родным и близким. В знак нашей поддержки мы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей", – говорится в заявлении.

Обращение было подготовлено от имени художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой и художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова.

Они выразили надежду, что зрители с пониманием отнесутся к отменам спектаклей. Машков, Апексимова и Герасимов выразили соболезнования тем, кого затронула трагедия.

Вечером 22 марта неизвестные открыли в "Крокус Сити Холле" в Красногорске стрельбу.

После стрельбы в здании произошло возгорание, которому присвоили ранг повышенной сложности. По последним данным, площадь возгорания достигла почти 13 тысяч "квадратов".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. По предварительным данным, погибли около 40 и пострадали 100 человек.



СК России возбудил уголовное дело о теракте в "Крокус Сити Холле"