Глава Минздрава заявил о госпитализации 115 человек после теракта в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После теракта в "Крокус Сити Холле" были госпитализированы 115 человек, из них 5 – дети. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, за амбулаторной помощью обратились свыше 30 человек. 60 из 110 взрослых пострадавших все еще находятся в тяжелом состоянии.

"Один ребенок находится в тяжелом состоянии", – добавил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Пациенты обеспечены всем необходимым, включая препараты крови и лекарства, добавил он. Глава ведомства подчеркнул, что оказание медицинской помощи продолжается.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших в результате теракта, включая 7 детей. Как минимум 9 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

В пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В результате трагедии, по предварительным данным ФСБ, погибли около 40 человек а еще более сотни пострадали. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Позднее он отменил все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.

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