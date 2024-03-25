Москвичи сдали более двух тонн крови для пострадавших в "Крокусе"

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За прошедшие выходные жители столицы сдали свыше двух тонн крови для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, несмотря на достаточное количество резервной крови в медучреждениях Москвы, все выходные к пунктам сдачи крови приходили люди до позднего вечера. Как она утверждает, в общей сложности количество желающих стать донорами достигло 7 тысяч человек.

"Мы очень признательны всем неравнодушным горожанам, которые оказывали помощь морально и становились донорами", – добавила заммэра.

При этом Ракова также рассказала, что все выходные в центрах были задействованы несколько волонтеров, которые помогали донорам и доставляли для них питание.

Ранее стало известно, что РЖД проведут 26 и 27 марта в компании акцию по сдаче крови для пополнения запасов центра крови ФМБА. При этом в компании напомнили, что донорские акции в РЖД проводятся на регулярной основе. В 2023 году провели свыше 320 таких акций, собрав пять тонн крови.

Теракт в "Крокусе" случился вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар.

По последним данным, число погибших при теракте достигает 137 человек, а еще 182 человека пострадали.

Полицейские и представители силовых структур смогли задержать четырех подозреваемых в Брянской области. 25 марта Басманный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде ареста до 22 мая 2024 года.

