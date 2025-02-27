Мемориал жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" будет выполнен из черного гранита

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В память о жертвах теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле", будет возведен мемориал из черного гранита. Об этом сообщается в телеграм-канале Сrocus Group.

Автором стал президент Crocus Group Араз Агаларов. Специалисты приступили к строительству мемориала возле концертного зала уже 20 февраля. Его открытие запланировано на 22 марта.

"Монумент <...> станет местом, где каждый сможет отдать дань памяти жертвам террористического акта, а также найти утешение и поддержку", – добавили в Сrocus Group.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. В тот день террористы открыли стрельбу по людям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек.

По факту происшествия были арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, а также сдавший злоумышленникам квартиру. Кроме того, был отправлен в СИЗО подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги, а также еще двое преступников.

Уголовное дело о теракте в концертном зале было выделено в отдельное производство. Следствие будет идти до 22 мая 2025 года.

