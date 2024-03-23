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23 марта, 02:57

Происшествия

"Солидарность с семьями жертв": как в мире отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"

В пятницу, 22 марта, на территории "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске произошел теракт. На площадке в это время должно было состояться выступление группы "Пикник". Прямо перед концертом неизвестные открыли стрельбу по людям, позднее в здании начался пожар. По предварительным данным, погибли 40 человек и свыше 100 пострадали. Рассказываем подробности, а также как на трагедию отреагировали за рубежом.

"Мировое сообщество обязано осудить"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трагедия в "Крокус сити холле" в Красногорске произошла вечером 22 марта. В 20:00 по московскому времени на площадке должно было начаться выступление группы "Пикник". По данным СМИ за несколько минут до этого в зал ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по людям.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте. В ФСБ сообщили, что жертвами атаки стали 40 человек и еще свыше 100 пострадали. После стрельбы на территории комплекса начался пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. У самого здания холла стала рушиться кровля. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о начале стрельбы с самых первых минут трагедии. "Президентом даны все необходимые указания", – подчеркнул он.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что члены мирового сообщества должны осудить случившееся.

В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в "Крокус Сити Холл" и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества... Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!
Мария Захарова
официальный представитель МИД России

Власти многих стран на различном уровне уже выразили свои соболезнования в связи с трагедией. В МИД Германии заявили, что "кадры страшного нападения на невинных людей в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье ужасны".

Глава МИД Италии Антонио Таяни написал в своих соцсетях, что выражает "осуждение всех форм терроризма и солидарность с семьями жертв". Во французском министерстве иностранных дел также заявили о солидарности с россиянами и необходимости "пролить полный свет на эти отвратительные действия".

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт. Французский лидер выразил солидарность с жертвами, их семьями и со всем российским народом. Он заявил, что внимательно следит за ситуацией и призвал к расследованию.

Теракт в "Крокус Сити Холле" осудило и посольство Великобритании в России. "Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий", – отметили в британском диппредставительстве.

Кроме того, слова поддержки высказали в Турции, Египте, ОАЭ, Белоруссии, Казахстане и многих других государствах.

"Белый дом не имеет права выдавать индульгенции"

Фото: 123RF/mesutdogan

В посольстве США в России заявили, что испытывают шок после теракта в "Крокус Сити Холле", а также выразили соболезнования "российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями". При этом, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, американские власти не считают, что Украина причастна к случившемуся.

В настоящее время нет указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе. Но опять-таки это только что случилось. Мы изучаем это.
Джон Кирби
координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Комментируя заявление Кирби, Мария Захарова задалась вопросом, почему в разгар трагедии официальные лица США делают какие-либо выводы. "Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции", – подчеркнула она.

Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что организация "опечалена" новостями о теракте в Подмосковье. Однако позднее он скорректировал заявление. По словам Фархана Хака, генсек ООН Антониу Гутерреш "строжайшим образом осуждает" трагедию в "Крокус Сити Холле".

Вместе с тем в Совете безопасности организации призвали все страны активно сотрудничать с российскими властями в этом деле.

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