"Солидарность с семьями жертв": как в мире отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"

В пятницу, 22 марта, на территории "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске произошел теракт. На площадке в это время должно было состояться выступление группы "Пикник". Прямо перед концертом неизвестные открыли стрельбу по людям, позднее в здании начался пожар. По предварительным данным, погибли 40 человек и свыше 100 пострадали. Рассказываем подробности, а также как на трагедию отреагировали за рубежом.



"Мировое сообщество обязано осудить"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трагедия в "Крокус сити холле" в Красногорске произошла вечером 22 марта. В 20:00 по московскому времени на площадке должно было начаться выступление группы "Пикник". По данным СМИ за несколько минут до этого в зал ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по людям.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте. В ФСБ сообщили, что жертвами атаки стали 40 человек и еще свыше 100 пострадали. После стрельбы на территории комплекса начался пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. У самого здания холла стала рушиться кровля. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о начале стрельбы с самых первых минут трагедии. "Президентом даны все необходимые указания", – подчеркнул он.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что члены мирового сообщества должны осудить случившееся.





Мария Захарова официальный представитель МИД России В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в "Крокус Сити Холл" и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества... Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!

Власти многих стран на различном уровне уже выразили свои соболезнования в связи с трагедией. В МИД Германии заявили, что "кадры страшного нападения на невинных людей в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье ужасны".

Глава МИД Италии Антонио Таяни написал в своих соцсетях, что выражает "осуждение всех форм терроризма и солидарность с семьями жертв". Во французском министерстве иностранных дел также заявили о солидарности с россиянами и необходимости "пролить полный свет на эти отвратительные действия".

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт. Французский лидер выразил солидарность с жертвами, их семьями и со всем российским народом. Он заявил, что внимательно следит за ситуацией и призвал к расследованию.

Теракт в "Крокус Сити Холле" осудило и посольство Великобритании в России. "Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий", – отметили в британском диппредставительстве.

Кроме того, слова поддержки высказали в Турции, Египте, ОАЭ, Белоруссии, Казахстане и многих других государствах.



"Белый дом не имеет права выдавать индульгенции"

В посольстве США в России заявили, что испытывают шок после теракта в "Крокус Сити Холле", а также выразили соболезнования "российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями". При этом, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, американские власти не считают, что Украина причастна к случившемуся.





Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома В настоящее время нет указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе. Но опять-таки это только что случилось. Мы изучаем это.

Комментируя заявление Кирби, Мария Захарова задалась вопросом, почему в разгар трагедии официальные лица США делают какие-либо выводы. "Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции", – подчеркнула она.

Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что организация "опечалена" новостями о теракте в Подмосковье. Однако позднее он скорректировал заявление. По словам Фархана Хака, генсек ООН Антониу Гутерреш "строжайшим образом осуждает" трагедию в "Крокус Сити Холле".

Вместе с тем в Совете безопасности организации призвали все страны активно сотрудничать с российскими властями в этом деле.

