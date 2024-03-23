Росгвардия не обнаружила взрывчатку на парковке около "Крокуса"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На паркове возле "Крокус Сити Холла" сотрудники Росгвардии не обнаружили взрывчатые вещества и устройства, сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Проверка прилегающей территории продолжается. Задействованы мобильные комплексы "Аракс" и служебные собаки", – добавил политик.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошло ЧП. В здание ворвались несколько человек в камуфляже и открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Позже в здании начался пожар, который достигал почти 13 тысяч квадратных метров. В настоящее время сотрудники МЧС РФ локализовали пожар в "Крокус Сити Холле".

По факту ЧП Следственный комитет завел дело по статье "Террористический акт". По предварительным данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что после теракта в "Крокусе" были госпитализированы 115 человек, из них 5 – дети.

В настоящее время департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в "Крокус Сити Холле". Получить информацию о местонахождении и состоянии родных можно по номеру 8 (499) 251-45-03.



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