Депздрав Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депздрав Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в "Крокус Сити Холле", госпитализированных в московские больницы. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Чтобы узнать о месте нахождения и состоянии родных, можно позвонить по номеру 8 (499) 251-45-03.

Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших в результате теракта, включая 7 детей. После ЧП в "Крокус Сити Холле" были госпитализированы 115 человек, из них 5 – дети. За амбулаторной помощью обратились свыше 30 человек.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В результате трагедии, по предварительным данным ФСБ, погибли около 40 человек. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Позднее он отменил все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.

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