Сергей Светлаков спасся при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Российский актер Сергей Светлаков находился в концертном зале "Крокус Сити Холл" во время стрельбы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Артист выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта и пожелал всем здоровья.

"Мы живы... Соболезнования всем, кто пострадал... Это был ужас", – написал Светлаков.

Ранее концертный директор музыкальной группы "Пикник", выступление которой должно было состояться в "Крокус Сити Холле", сообщил, что на связь не выходит один из участников группы. Он также отметил, что все участники группы, до кого удалось дозвониться, не пострадали.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба: в здание ворвались несколько человек в камуфляже и открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Спустя некоторое время в концертном зале произошел пожар, у здания начала рушиться кровля. Площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. В настоящее время пожар локализован, его ликвидация продолжается.

В результате происшествия, по предварительным данным, погибли около 40 человек. Кроме того, министерство здравоохранения Подмосковья опубликовало список из 145 пострадавших.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших. Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия.

В городе усилили меры безопасности на транспорте. Во всех столичных аэропортах усилили контроль входных групп и близлежащих территорий.



Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"