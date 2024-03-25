"Строила планы на будущее". Истории погибших и выживших в теракте в "Крокусе"

22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт: перед концертом группы "Пикник" вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли огонь по людям и подожгли зрительный зал. По последней информации, погибли 137 человек, еще 182 пострадали. Многие до сих пор не нашли родных, которые были там вечером в пятницу. Расскажем истории тех, кто чудом спасся, кто помогал другим и кто так и не нашел близких в списках выживших.

Хронология событий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стрельба в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта за считанные минуты до начала концерта группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные мужчины в камуфляжной форме и начали стрелять в людей в холле и зрительном зале. Затем они подожгли кресла, после чего начался крупный пожар.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день в Брянской области. Им предъявили обвинения по статье о теракте и отправили их в СИЗО до 22 мая. Нападавшим грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

По последним данным, от действий террористов погибли 137 человек и 182 пострадали – среди них есть и дети. В настоящее время идет процедура опознания тел. В Депздраве Москвы уточнили, что в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель.

"Строила большие планы на будущее"

После теракта в "Крокусе" многие не могут найти своих родных. В частности, родственники потеряли 35-летнего Григория Будько, который пошел на концерт "Пикника" со своей будущей тещей, рассказала "КП-Новосибирск" сестра мужчины Ульяна. По ее словам, они пытались отыскать родных всеми возможными способами, однако сделать это пока не удалось.





Ульяна сестра пропавшего Григория Будько после теракта в "Крокус Сити Холле" За пять минут до концерта он скинул фотографию – сказал, что они сели на свои места. Они сидели в партере. В мессенджере он был последний раз в 20:31 по новосибирскому времени.

Кроме того, телеграм-канал Baza рассказал историю Игоря, жена которого пошла с подругой на концерт и пропала. Она давняя фанатка "Пикника" и в последний раз написала мужу в 19:59 22 марта, отправив фотографию из зала. Узнав новости, Игорь поехал к "Крокусу" и уже в 20:40 был у горящего здания.

"Я ездил в Одинцовскую больницу, Химкинскую, Красногорскую, Долгопрудненскую, Звенигородскую, Бауманскую, Боткинскую, 52-ю, в Пирогова. Все их неоднократно проехал. Также звонил на горячую линию МЧС. Меня пригласили вчера в бюро судебно-медицинской экспертизы, я осматривал тела. Яны там нет", – поделился мужчина.

Долго не могли найти и директора группы "Пикник" Екатерину Кушнер, которая перед концертом продавала мерч в фойе здания. Вечером 23 марта в социальных сетях коллектива появилась информация, что после теракта женщина не вышла на связь. Через сутки стало известно, что Екатерина погибла. Концертный директор группы "Пикник" Юрий Чернышевский в беседе с MSK1.RU предположил, что все произошло слишком быстро и у девушки не было возможности убежать.

"Катя строила большие планы на будущее, планировала жить дальше и имела на это абсолютное право, но жизнь оборвалась", – рассказал директор группы.

Известно, что у Екатерины остались муж и взрослая дочь.

"Мы до последнего надеялись"

Фото: vk.com/Ирина Окишева (Тарасова)

Супружеской паре из Кирова Павлу и Ирине Окишевым билеты на концерт "Пикника" в "Крокусе" подарили друзья. Был и еще один повод приехать в столицу – отметить день рождения мужчины: 27 марта ему должно было исполниться 35 лет. Во время теракта супруги спрятались в туалете, рассказала РИА Новости подруга погибших Юлия Гордеева.

"Когда все это случилось, пыталась связаться с ними – писала, звонила, телефон не отвечал. Ирина сообщила подруге детства, что они слышат стрельбу, что спрятались в туалете. Ночью в новостях мы прочитали, что часть людей, которые спрятались в туалете, были найдены погибшими, а часть спаслись. Мы до последнего надеялись, что они выжили", – вспомнила Гордеева.

Позднее Юлия нашла имена супругов в списке погибших. По ее словам, Ирина работала фотографом, а Павел занимался сборкой мебели. Детей у пары не было. У Павла остался брат, у Ирины – родители-пенсионеры.

Прикрыл телом

Фото: vk.com/Алена Вербенина

Инвалид-колясочник Максим Вербенин равнодушно относился к группе "Пикник", но коллектив любила его девушка Наталья. И 25-летний молодой человек подарил ей билеты на концерт, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Максим передвигается на инвалидной коляске. У него СМА, но третья форма, самая щадящая: ноги отказали, но руки оставались рабочими. В тот вечер он был очень счастлив", – рассказала мама молодого человека Алена Вербенина.

Как только она узнала о теракте, попыталась дозвониться до сына, но мужчина не брал трубку. Удалось связаться с Натальей, которая прокричала, что Максим погиб, а ее везут в больницу.

После девушка рассказала матери парня, что, как только они услышали выстрелы, двинулись вместе с толпой к выходу, но не смогли спуститься – там была лестница без пандуса. Боевики стреляли в людей вокруг, и деваться было некуда, Наталья села у ног Максима и взяла его за руку. Один из террористов выпустил по Вербенину автоматную очередь, после чего молодой человек упал на девушку и тем самым прикрыл ее от пуль. Наталья чудом выжила, но получила ожоги рук, ног, спины и головы.

Другой молодой человек с инвалидностью рассказал Москве 24 о том, как спасли его. В тот вечер Денис был в зале "Крокуса" вместе с семьей, и, когда все начали выбегать из зала, он упал со своей коляски. Пожилой отец не смог его поднять, и на помощь пришел молодой человек по имени Муса – он вынес парня на себе.



Денис очевидец теракта в "Крокус Сити Холле" Я споткнулся. И тогда появляется вот этот человек – Муса. Он меня подцепил, даже не под руку, а как сосиску на плечо положил и побежал со мной. Единственное, о чем я думал в тот момент, – чтобы он не споткнулся, стрельба велась отовсюду. Казалось, что те, кто ведет огонь, идут в нашу сторону, за нами. Если бы мы остановились, мы бы погибли. Как выяснилось позже, люди, которые задержались в месте выхода, были расстреляны.

По словам Дениса, после этого Муса посадил их с сестрой в такси и ушел обратно в зал – "по-моему, за женой".

Денис и его сестра уверены, что их спаситель выжил, и пытаются его разыскать, чтобы отблагодарить за мужественный поступок.

"Среагировал максимально быстро"

Сотням людей удалось спастись благодаря действиям двух подростков – 15-летнего Ислама и 14-летнего Артема, которые в этот вечер работали в гардеробе. Когда раздались выстрелы и ребята увидели, что большая группа в панике бежит в тупик, они повели их за собой и помогли выбраться из здания через аварийные выходы.

В беседе с телеканалом Москва 24 Ислам отметил, что сотрудников обучали, как действовать во время террористической атаки.





Ислам помогал выводить посетителей из "Крокус Сити Холла" Нам рассказывали, куда людей отправлять и как действовать. Я среагировал максимально быстро, что и как смог – сделал.

Несмотря на кошмар и панику, которая творилась в этот вечер в "Крокусе", большинству удалось спастись от пуль террористов и пожара. Одной из пострадавших пришлось притвориться мертвой, чтобы выжить, – свою историю она рассказала журналистам прямо с больничной койки.

"Они (террористы) стояли у выхода, они нас видели. Кто-то из них обратно побежал и начал стрелять по людям. Я упала на пол и сделала вид, что (умерла) – меня задело. А девушку рядом со мной убили, наверное, не знаю", – поделилась пострадавшая.

Когда девушка поняла, что террористов поблизости нет, здание уже было охвачено дымом. Посетительнице удалось добраться до ближайшего выхода, но она получила сильные ожоги.

Еще один выживший в теракте – шоумен Сергей Светлаков. Он рассказал, что смог быстро покинуть зрительный зал, где людей расстреливали боевики.

"Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож (потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах)", – рассказал Светлаков.

Дальше зрители забаррикадировали вход в коридор стульями и диванами. Люди боялись, что террористы прибегут туда.





Сергей Светлаков актер Тут был, наверное, самый страшный момент – звуки стрельбы затихли, и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро – это оказались зрители, бегущие люди искали выход.

Повалил сильный дым, менеджер зала предложила открыть несколько дверей и выбежать группой через фойе. Через коридоры и помещения людям удалось выбраться на улицу. Позже актера забрала жена на машине, которая опоздала на концерт.

"Это был ад", – признался актер.

Еще одну удивительную историю спасения рассказала жительница столицы Елена, у которой были билеты на балконе второго этажа. По ее словам, когда началась стрельба, ей удалось покинуть зрительный зал и забежать в туалет. Коридоры заволокло дымом, люди начали задыхаться. Но по счастливой случайности рядом с Еленой забаррикадировалась супружеская пара, которая знала, как спроектировано здание.

"Для нас – это кафельная плитка, положенная на бетон. Но начали бить, и мы оказались в межстенном пространстве. Вниз – это метров шесть. Но хоть дышать могли. Были интернет-кабели – мы рвали эти кабели и делали узлы, просто чтобы вот ногами цепляться за них. Мужчина один, первый он спустился, на улицу фактически, получается", – рассказала Елена.

Именно он позвал пожарных с улицы, которые вывели группу пострадавших.