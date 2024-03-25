Посетительница "Крокус Сити Холла" рассказала историю своего спасения

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Посетительница концерта группы "Пикник" Елена смогла спастись после теракта и пожара в "Крокус Сити Холле". Историю спасения она рассказала в эфире утреннего шоу "Встань москвичом".

Женщина уточнила, что сидела слева, на балконе второго этажа. В 20:05 началась стрельба, потом сработала пожарная сигнализация. В результате они оказались в туалете в составе 9 человек.

"Дым шел, мы были отрезаны полностью. С нами была пара семейная, зрелый мужчина и женщина, они знали, как спроектированы эти здания. <...> Стали бить стену", – добавила очевидец.

Так они оказались в межстеночном пространстве, которое вело вниз. Один из мужчин смог спуститься вниз и выйти на улицу, где позвал пожарных и силовиков на помощь.

"Одна девочка сорвалась с этих проводов и, наверное, поломалась очень сильно, пожарные ее забрали и потом уже принесли лестницу", – уточнила Елена.

Также она подчеркнула, что среди них была женщина с двумя детьми, которая запаниковала и ушла в сторону задымления.

"Нам кричали: "Есть ли живые?", фонарем светили. Мы подумали, что террористы собирают заложников, поэтому не отозвались", – сказала она.

В результате пострадавших спустили вниз пожарные, а саму Елену вывели через главный ход. Она вспомнила, что видела лежащих на полу убитых людей. Также она попросила откликнуться всех, кто был с ней тогда, а также таксиста, который помог быстро увезти их с места ЧП.

Трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта, когда внутрь попали неизвестные с оружием, которые открыли огонь и начали поджигать помещения. Сейчас они арестованы и направлены в СИЗО. По последним данным СК РФ, известно о 137 погибших, А еще 182 человека пострадали.

Российский премьер Михаил Мишустин рассказал, что виновные в теракте не заслуживают пощады. В настоящее время, подчеркнули в СК, следователи ведут поиск организаторов теракта.