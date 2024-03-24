Пропавшая помощница директора группы "Пикник" погибла при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Пикник"

Пропавшая помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале музыкального коллектива.

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле". Светлая память", – говорится в сообщении.

Накануне участники группы "Пикник" заявили, что не могут связаться Кушнер. Коллектив сообщал, что поклонники могли видеть женщину за стойкой мерча на концертах.

24 марта в России проходит общенациональный траур по жертвам трагедии. В стране приспустили государственные флаги и отменили все развлекательные мероприятия.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта. Иностранные граждане открыли стрельбу по людям, после чего спровоцировали пожар. По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133 человек.

Накануне вечером четверых подозреваемых доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Рассмотреть ходатайство следствия о заключении их под стражу могут в Басманном суде столицы. Сейчас там усилены меры безопасности.

Спасателям потребуется около 6 часов, чтобы разобрать завал в районе сцены "Крокуса"