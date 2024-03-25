После теракта в "Крокус Сити Холле" в больницах Москвы находятся 76 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичных медицинских учреждениях после теракта в "Крокус Сити Холле" находятся 76 человек. Актуальный на 25 марта список на своем сайте опубликовал Депздрав Москвы.

Там напомнили, что для родственников пострадавших открыта горячая линия по телефону +7 (499) 251-45-03. В департаменте объяснили, что горожане по данному номеру смогут узнать о местоположении и состоянии близких.

Как рассказала заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова, из госпитализированных в больницах еще остаются 4 ребенка. Кроме того, из 76 пострадавших 23 находится в тяжелом состоянии, а еще 6 – в крайне тяжелом. Ракова подчеркнула, что за сутки были выписаны 16 человек.

Ранее в ведомстве рассказывали, что на лечении в столичных больницах находились 92 пациента.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22-го числа. Неизвестные люди с оружием ворвались в помещения, когда посетители занимали свои места перед концертом группы "Пикник". Они открыли огонь, а потом подожгли помещения и скрылись с места происшествия.

23 марта подозреваемых в совершении теракта задержали на территории Брянской области, когда они двигались в сторону границы с Украиной. Басманный суд Москвы арестовал и направил их в СИЗО.

На данный момент, по предварительным данным СК РФ, известно о 137 погибших, а еще 182 человека пострадали.