Песков заявил, что РФ не контактировала с Западом после теракта в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Россия не контактировала с Западом после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо контактов с западниками сейчас нет", – сказал он.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом официальных данных о причинах теракта следствие еще не озвучивало. Песков сообщил, что информация будет позже.

