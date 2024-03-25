В МИД Китая заявили, что Пекин потрясен терактом в Московской области

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Пекин потрясен терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", китайская сторона выступает против всех форм терроризма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Линь Цзяня.

"Китай глубоко потрясен масштабным террористическим актом в Московской области в России, который привел к огромным человеческим жертвам. Выражаем глубокие соболезнования в связи с погибшими, соболезнования пострадавшим и близким погибших", – сказал он.

Он добавил, что Пекин поддерживает усилия всех сторон по защите государственной безопасности и стабильности.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин направил Владимиру Путину телеграмму, выразив в ней соболезнования в связи с терактом в РФ. Он указал, что китайская сторона осуждает террористическую атаку.

24 марта в храме при российском посольстве в Пекине прошла панихида по жертвам трагедии в "Крокус Сити Холле". Ее провел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иеромонах Иннокентий.

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли стрельбу по людям в концертном зале "Крокуса", после чего подожгли его.

В результате погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

Российские силовые структуры задержали предполагаемых террористов на территории Брянской области. Злоумышленникам предъявили обвинение по статье "Террористический акт".

Басманный районный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в теракте – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая 2024 года.