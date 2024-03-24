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24 марта, 16:18

Происшествия

В Москве началась процедура опознания тел погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице приступили к процедуре опознания тел жертв теракта в "Крокус Сити Холле". Соответствующая информация появилась на портале Депздрава.

"Процедура проходит в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами столицы и Московской области, МЧС, СК", – уточнили в ведомстве.

В департаменте отметили, что процедура будет проводиться круглосуточно. Там также объяснили, что в некоторых случаях может понадобиться дополнительное проведение молекулярно-генетической экспертизы, которая может занять не менее двух недель.

Близким погибших окажут помощь при подготовке документов. Также для них работает служба психологической поддержки.

Теракт в "Крокусе" случился вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы, которые открыли огонь по людям.

Следственный комитет сообщил о 133 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших достигло 154 человек.

Возбуждено уголовное дело. В субботу, 23 марта, террористов задержали в Брянской области. Они пытались пересечь границу РФ и Украины.

Глава СК РФ поручил как можно скорее установить, кто стоит за организацией теракта.

В Люберцах почтили память жертв теракта в "Крокусе"

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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