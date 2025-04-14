Исполнители теракта в "Крокусе" признаны вменяемыми

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Исполнители теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" были признаны вменяемыми по результатам экспертизы. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

"Более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке", – добавил правозащитник, которого цитирует РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

В день годовщины трагедии Следственный комитет России объявил о завершении следственных действий с 19 обвиняемыми в совершении теракта.

Следствие также установило, что к его совершению были привлечены члены международной террористической организации. Вместе с тем шестеро граждан из Средней Азии, которые занимались непосредственно организацией теракта, были заочно арестованы и объявлены в розыск. Установлено, что в настоящий период они находятся за рубежом.