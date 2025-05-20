Бастрыкин: свыше 2,3 тыс человек проходят потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле" проходят потерпевшими 2 307 человек. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По его словам, в ходе расследования были допрошены тысячи свидетелей. В скором времени дело, насчитывающее 500 томов, направят в суд.

"Проведена огромная следственная работа. Проведено 300 осмотров, 2,5 тысячи судебных экспертиз", – цитирует ТАСС Бастрыкина.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, тогда террористы открыли огонь по людям и подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

По данному делу были арестованы 12 человек – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

В годовщину трагедии возле "Крокус Сити Холла" открыли мемориал в память о жертвах нападения. Он представляет собой две стелы, верхние грани которых скошены. На них можно увидеть изображение летящих вверх журавлей.

СК объявил о завершении следственных действий с 19 обвиняемыми в совершении теракта. Следствие установило, что к его совершению были привлечены члены международной террористической организации. Кроме того, за планированием и организацией нападения стоят спецслужбы недружественного государства.