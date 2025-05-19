Суд продлил арест четырем фигурантам по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Шамсидин Фаридуни; Саидакрам Муродали Рачабализоде; Далерджон Мирзоев; Мухаммадсобир Файзов внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ)

Мосгорсуд продлил арест четырем фигурантам по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца 28 суток удовлетворено в отношении Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализоды, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова (внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ).

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу арестованы 12 человек – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

В годовщину трагедии возле "Крокус Сити Холла" открыли мемориал в память о жертвах нападения. Он представляет собой две стелы, верхние грани которых скошены. На них можно увидеть изображение летящих вверх журавлей.

СК России также объявил о завершении следственных действий с 19 обвиняемыми в совершении теракта. Следствие установило, что к его совершению были привлечены члены международной террористической организации. Кроме того, следователи пришли к выводу, что за планированием и организацией нападения стоят спецслужбы недружественного государства.