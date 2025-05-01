ТАСС: Организатор концерта "Пикника" отказывается платить пострадавшему в "Крокусе"

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Организатор концерта группы "Пикник" в день теракта в "Крокус сити холле" компания MSM Group не согласна выплачивать компенсацию зрителю, заявившему о причинении вреда здоровью. Об этом заявил представитель истца в беседе с ТАСС.

По информации агентства, истец во время теракта отравился угарным газом и получил сильный психологический стресс. Он не был признан официально потерпевшим по уголовному делу, однако представил в суд медицинские документы, подтверждающие вызов скорой помощи после происшествия. Компания "Крокус интернэшнл" привлечена к делу как третье лицо.

Следующее заседание суда назначено на май 2025 года. Суд хочет допросить истца и ознакомиться с документами, касающиеся обеспечения безопасности объекта. В агентстве также отметили, что представители компании MSM Group и "Крокус интернэшнл" от комментариев отказались.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате погибли 145 человек. В 2025 году в СКР завершили следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении теракта. Еще 6 граждан из Средней Азии, которые занимались непосредственно организацией теракта, были заочно арестованы и объявлены в розыск.

Дело четверых обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске будет передано в суд для рассмотрения в середине июня 2025 года. После завершения ознакомления с ними дело будет передано в прокуратуру, после чего – в суд. По предварительной информации, его будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.