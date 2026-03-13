Новости

Новости

13 марта, 12:49

Происшествия

Число погибших от удара ВСУ по медучреждению в ДНР врачей выросло до 10

Фото: 123RF.com/dondigidonn

Число врачей, погибших от удара украинских военных по медучреждению в Донецкой Народной Республике, увеличилось до 10. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Еще 10 человек, среди которых 9 медиков, получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". При осмотре места происшествия найдены фрагменты БПЛА. Правоохранители проверяют обстоятельства, изложенные очевидцами, проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Кроме того, они устанавливают представителей Вооруженных сил Украины, причастных к преступлению.

Атака украинских военнослужащих на медучреждение, в котором находились более 130 пациентов и примерно 50 врачей, произошла 10 марта. Для удара противник использовал четыре дрона самолетного типа.

Как уточнили в Минобороны РФ, этот объект никогда не использовался в военных целях. Его поражение со стороны Украины является грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали.

