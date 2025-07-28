ТАСС: соучастники теракта в "Крокусе" готовились взорвать торговый комплекс в Каспийске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соучастники исполнителей теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле", собирались взорвать развлекательный торговый центр "Москва" в дагестанском Каспийске. Это следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Решение о реализации теракта в центре "Москва" было принято в организации "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ, является частью террористической организации "Исламское государство", также запрещенной в РФ) Бековым А. И. и Хикматовым А. М. в период с 1 февраля по 31 марта 2024 года.

Готовились к теракту Умеджон Солиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Шахромджон Гадоев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Зубайдулло Исмоилов. Они создали самодельное взрывное устройство. Но их план не был доведен до конца, так как действия злоумышленников были пресечены правоохранителями.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы разной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от случившегося составил примерно 6 миллиардов рублей.

По версии следствия, теракт был реализован по заказу украинских властей для дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к нему началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в страну из-за границы.

