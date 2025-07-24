24 июля, 08:36Происшествия
Работы по восстановлению фасада "Крокус Сити Холла" начались в Красногорске
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В подмосковном Красногорске началась реконструкция внешней части третьего павильона "Крокус экспо", в состав которого входит концертный зал "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает ТАСС.
Сгоревшую часть здания огородили лесами, экскаватор разбирает бетонные конструкции у входа.
Crocus Group объявила о планах реконструировать сооружение через три месяца после теракта в "Крокус Сити Холле". Площадь здания составляет 400 тысяч квадратных метров, из них 10 тысяч – прогоревшие кровля и периметр.
Как пояснили в компании, первоначальный внешний облик здания важно вернуть из-за расположенных рядом объектов с высокой посещаемостью. При этом окончательного решения о судьбе "Крокус Сити Холла" пока не принято.
Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.
Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.
По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к нему началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в РФ из-за рубежа.
В марте этого года в память о жертвах теракта был открыт мемориал. Его установили рядом с концертным залом имени Муслима Магомаева. Монумент представляет собой две стелы, верхние грани которых скошены. На них можно увидеть изображение летящих вверх журавлей.
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