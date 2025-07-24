Работы по восстановлению фасада "Крокус Сити Холла" начались в Красногорске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Красногорске началась реконструкция внешней части третьего павильона "Крокус экспо", в состав которого входит концертный зал "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает ТАСС.

Сгоревшую часть здания огородили лесами, экскаватор разбирает бетонные конструкции у входа.

Crocus Group объявила о планах реконструировать сооружение через три месяца после теракта в "Крокус Сити Холле". Площадь здания составляет 400 тысяч квадратных метров, из них 10 тысяч – прогоревшие кровля и периметр.

Как пояснили в компании, первоначальный внешний облик здания важно вернуть из-за расположенных рядом объектов с высокой посещаемостью. При этом окончательного решения о судьбе "Крокус Сити Холла" пока не принято.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к нему началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в РФ из-за рубежа.

В марте этого года в память о жертвах теракта был открыт мемориал. Его установили рядом с концертным залом имени Муслима Магомаева. Монумент представляет собой две стелы, верхние грани которых скошены. На них можно увидеть изображение летящих вверх журавлей.