ТАСС: посетители "Крокуса" во время нападения нейтрализовали одного из террористов

Двое мужчин во время атаки на концертный зал "Крокус Сити Холл" смогли ненадолго нейтрализовать одного из нападавших террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.

Один из нападавших в какой-то момент замешкался из-за закончившихся патронов или заклинившего оружия, чем воспользовались двое бежавших рядом мужчин. Один из них схватил террориста за автомат, а второй отправил его в нокаут. Это дало группе людей возможность уйти.

Позже мужчина, признанный потерпевшим, был опрошен в зале суда и подтвердил показания очевидцев.

В материалах дела также указано, что нападавшие решили скрыться из "Крокуса", так как у них осталось мало патронов и заклинило два автомата.

Уточняется, что автоматами Калашникова были вооружены трое участников теракта, а четвертый нес рюкзак с патронами. От двух автоматов и рюкзака террористы избавились еще в холле "Крокуса", а оставшееся оружие они выкинули в Брянской области, когда уезжали в сторону украинской границы.



Ранее один из посетителей концертного зала рассказывал, что еще двое мужчин также пытались помешать нападавшим. Пока один из стрелков перезаряжал оружие, на него побежал человек в белой кофте, но его расстрелял второй террорист. Ему на помощь направился второй мужчина в черной кофте, который тоже был убит.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям и подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, а ранения и различные травмы получили 609 граждан.

Уголовное дело было заведено в отношении 19 обвиняемых, все материалы направлены прокурору для передачи в суд. При этом предварительное следствие продолжается в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации.

По данным СК, теракт был совершен по заказу Киева для дестабилизации политической ситуации в России.

