Россиянин погиб в Таиланде в результате ДТП

Гражданин России погиб в Таиланде в результате ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинский источник.

Столкновение произошло в провинции Пхангнга. Россиянин 2003 года рождения ехал на мотоцикле, когда попал в ДТП, и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Отмечается, что близкие погибшего объявили в социальных сетях сбор средств для оплаты ритуальных и юридических услуг.

Ранее в Пермском крае четыре человека погибли в результате ДТП с участием санитарного автомобиля и легковушки. Погиб водитель санитарного автомобиля и три пациента.

В региональном Минздраве выразили соболезнования родственникам погибших. Кроме того, прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств, причин и условий случившегося.

