Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 21:58

Происшествия

Власти Украины назвали предварительную причину аварии в энергосистеме

Фото: РИА Новости/Стрингер

Авария в энергосистеме на Украине произошла из-за обледенения линий и оборудования, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. Он также отметил, что с минутным интервалом произошли две аварии на высоковольтных линиях, что привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Шмыгаль добавил, что тяжелая ситуация сложилась на севере и в центре страны, а также в Одесской области.

"Ремонтные работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет", – указал он.

Кроме того, в настоящий момент энергетикам удалось восстановить электроснабжение во всех областях.

Каскадное отключение произошло в энергосети Украины 31 января. Сбой затронул сразу две высоковольтные линии: 400 кВ между Румынией и Молдовой, а также 750 кВ между западом и центром страны.

При этом, как сообщают украинские СМИ, авария в энергосистеме также повлекла отключение водоснабжения во всех районах Киева. Более того, ЧП привело к остановке движения поездов метрополитена в Харькове и украинской столице, добавляют журналисты.

Позже Минцифры Украины опубликовало заявление, в котором отвергло версию о том, что причиной масштабных отключений электроэнергии в стране стала кибератака. По данным ведомства, авария возникла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика