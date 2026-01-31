Власти Украины назвали предварительную причину аварии в энергосистеме

Фото: РИА Новости/Стрингер

Авария в энергосистеме на Украине произошла из-за обледенения линий и оборудования, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. Он также отметил, что с минутным интервалом произошли две аварии на высоковольтных линиях, что привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Шмыгаль добавил, что тяжелая ситуация сложилась на севере и в центре страны, а также в Одесской области.

"Ремонтные работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет", – указал он.

Кроме того, в настоящий момент энергетикам удалось восстановить электроснабжение во всех областях.

Каскадное отключение произошло в энергосети Украины 31 января. Сбой затронул сразу две высоковольтные линии: 400 кВ между Румынией и Молдовой, а также 750 кВ между западом и центром страны.

При этом, как сообщают украинские СМИ, авария в энергосистеме также повлекла отключение водоснабжения во всех районах Киева. Более того, ЧП привело к остановке движения поездов метрополитена в Харькове и украинской столице, добавляют журналисты.

Позже Минцифры Украины опубликовало заявление, в котором отвергло версию о том, что причиной масштабных отключений электроэнергии в стране стала кибератака. По данным ведомства, авария возникла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии.

