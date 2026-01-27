Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Балашихе

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар произошел в трехэтажном частном доме в подмосковной Балашихе. В результате погибли 4 человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Возгорание началось в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка. По данным МЧС Московской области, звонок в службу с сообщением о пожаре поступил в 04:40. При этом утверждалось, что горит нежилое здание. Через час огонь был локализован и вскоре потушен. К работам были привлечены 80 специалистов и 27 единиц техники.

"В результате пожара в одной из комнат обнаружены тела 2 женщин и 2 мужчин", – уточнили в прокуратуре.

Еще 6 человек сумели спастись. В ведомстве указали, что среди них оказался 17-летний подросток.

В связи с произошедшим ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее двое детей, которых оставили без присмотра, погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Серпухове. Инцидент произошел на улице Железнодорожной, дом был полностью охвачен огнем. Сотрудникам МЧС удалось локализовать его на площади 60 квадратных метров.