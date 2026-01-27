Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 09:24

Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Балашихе

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар произошел в трехэтажном частном доме в подмосковной Балашихе. В результате погибли 4 человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Возгорание началось в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка. По данным МЧС Московской области, звонок в службу с сообщением о пожаре поступил в 04:40. При этом утверждалось, что горит нежилое здание. Через час огонь был локализован и вскоре потушен. К работам были привлечены 80 специалистов и 27 единиц техники.

"В результате пожара в одной из комнат обнаружены тела 2 женщин и 2 мужчин", – уточнили в прокуратуре.

Еще 6 человек сумели спастись. В ведомстве указали, что среди них оказался 17-летний подросток.

В связи с произошедшим ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее двое детей, которых оставили без присмотра, погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Серпухове. Инцидент произошел на улице Железнодорожной, дом был полностью охвачен огнем. Сотрудникам МЧС удалось локализовать его на площади 60 квадратных метров.

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика