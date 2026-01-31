Сергей Собянин: в Марьине открыта круглогодичная спортплощадка нового формата

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Марьино была открыта одна из первых круглогодичных спортивных площадок. Ее строительство прошло в рамках городской программы модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Площадка, расположенная в парке имени Артема Боровика, занимает территорию, площадь которой превышает 1 гектар. Зимой на ней, в частности, работают два катка со зрительскими трибунами:



большой каток соответствует стандартам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и подходит для соревнований районного и городского уровней;

малый каток предназначен для турниров КХЛ в формате три на три, тренировок и любительских игр.

Как уточнил мэр, для хоккейных коробок было использовано профессиональное покрытие, которое хорошо зарекомендовало себя на Олимпийских играх в Сочи. Рядом также построен просторный многофункциональный павильон с раздевалками, прокатом инвентаря, кафе, медицинским постом и гаражом для ледозаливочной техники.

"В зимний сезон на площадке также можно заниматься керлингом, фигурным катанием и просто покататься на коньках. Летом спортивная зона будет работать для желающих поиграть в волейбол, баскетбол и стритбол, бадминтон, футбол и мини-футбол, хоккей на роликах", – подчеркнул градоначальник.

Всего в прошлом году было обустроено 11 подобных пространств на месте старых спортивных зон или на пустующих территориях. В настоящее же время столичные власти приступили к модернизации лыжных трасс и зон у воды.

"Кардинально меняем городскую инфраструктуру зимнего и летнего отдыха. Все – для того, чтобы москвичи имели как можно больше возможностей активного и полезного досуга в комфортных условиях в течение всего года. <...> В планах этого года – создание еще 23 круглогодичных площадок нового формата", – заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал рассказал, что в ближайшие 3 года в столице возведут 160 спортобъектов, в том числе 30–40 объектов реновации старых действующих арен и спорткомплексов. По его словам, за предыдущие 3 года в городе появилось 100 спортивных объектов.