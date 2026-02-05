Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Сбой возник в работе Т-Банка, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Всего поступило более 10 тысяч жалоб от пользователей. Клиенты указали на сбой мобильного приложения (56%), проблемы в работе сервиса (15%) и личного кабинета (12%), а также на неполадки на сайте (10%). Сообщения зафиксированы от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Подмосковья и Самарской области.

Прошлый сбой в работе Т-Банка произошел 30 января. Пользователи пожаловались на общий сбой сервиса и проблемы с мобильным приложением. Сообщения поступали из Москвы, Петербурга, Самарской, Московской и Ленинградской областей.

Как пояснили в кредитной организации, у небольшого количества клиентов были краткосрочные сбои в переводах. Однако спустя время сервисы Т-Банка восстановили работу.