Судебное следствие закончилось в отношении всех фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Судебное следствие по уголовному делу в отношении всех фигурантов о теракте в "Крокус Сити Холле" закончилось, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ожидается, что 16 февраля в 11:00 состоятся прения сторон, в рамках которых прокурор попросит суд о сроках наказания для фигурантов дела. После этого выступят защитники и обвиняемые, которым также предоставят возможность сказать последнее слово.



Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть как исполнители преступления, так и их пособники.

Позже Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта. Выяснилось, что преступление организовали украинские спецслужбы. Таким образом они рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в РФ.

