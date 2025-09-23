Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" попросили арестовать имущество Агаларовых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" попросила следствие наложить арест на активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина, заявил ТАСС один из адвокатов потерпевшей стороны Игорь Трунов.

По словам правозащитника, ходатайство для наложения обеспечительных мер на имущество владельцев Crocus Group, АО "Крокус", частного охранного предприятия (ЧОП) "Крокус профи", АО "Крокус интернешнл" было принято.

Трунов пояснил, что обслуживание системы пожаротушения, а также системы контроля управления доступом, обеспечивающей открывание эвакуационных выходов, осуществлялось в том числе АО "Крокус". Предоставление культурно-зрелищных мероприятий выполняло Crocus Group, а охрану здания – ЧОП "Крокус профи".

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. В результате произошедшего погибли 145 человек.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

Ущерб от теракта Агаларов-младший оценил в 150–200 миллионов долларов. Он уточнил, что ЧП оказало "разрушительный эффект" для всей Crocus Group, так как работа этих объектов была парализована, а посещаемость после трагедии снизилась.