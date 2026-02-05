Форма поиска по сайту

05 февраля, 20:16

Политика

Умер экс-главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Куроедов

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Семен Майстерман

Умер бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Владимир Куроедов. Ему был 81 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение адмирала.

Собеседник агентства уточнил, что Куроедов ушел из жизни после продолжительной болезни.

Он родился в Приморском крае в 1944 году. В 1967-м Куроедов закончил Тихоокеанское военно-морское училище. Военный последовательно занимал командные должности на Тихоокеанском и Балтийском флотах, став главнокомандующим ВМФ РФ в 1997 году. На этом посту Куроедов пробыл до 2005 года.

Звание адмирал флота он получил в 2000-м. Куроедов возглавлял флот в сложный период, в том числе и при катастрофе подлодки "Курск".

После ухода со службы он занимался общественной и научной работой, а также руководил "Клубом адмиралов и генералов ВМФ". Кроме того, Куроедов удостоился орденов "За службу Родине" III степени и "За военные заслуги".

