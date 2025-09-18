Умер бывший мэр Вологды Евгений Шулепов

Фото: vk.com/Евгений Шулепов

Бывший глава Вологды и экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Елена на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Папы больше нет", – написала она, не сообщив никаких подробностей.

Информацию о смерти Шулепова также подтвердили на его личной странице в этой же соцсети.

Шулепов был депутатом законодательного собрания Вологодской области с 2003 по 2008 год. После этого его назначили на должность главы Вологды, которую он занимал до 2016 года. Затем Шулепов стал депутатом Госдумы, где проработал до 2021 года.

В мае 2024 года следователи сообщили о задержании Шулепова по делу о взятке и превышении должностных полномочий. В августе этого года суд арестовал имущество экс-главы Вологды и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры России.