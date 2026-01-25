Форма поиска по сайту

25 января, 14:15

Политика

В Кремле назвали украинское урегулирование "небыстрой дорогой"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинское урегулирование само по себе является "небыстрой дорогой". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва с самого начала говорила о трудном и длительном пути, который предстоит пройти.

"Сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента объяснил важность встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом тем, что рабочие группы должны были получить инструкции к предстоящей встрече в Абу-Даби.

Он также добавил, что США как посредники в процессе украинского вопроса гонят по времени и спешат. Однако, отметил Песков, их можно понять.

Первая часть трехсторонних переговоров в Абу-Даби прошла 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома сообщили, что она была продуктивной.

Второй день переговоров по Украине прошел 24 января. По данным журналистов, американская сторона в ходе консультаций проявляла достойную выдержку. Спустя несколько часов стало известно, что рабочая встреча завершилась, и российская делегация вернулась в отель.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что стороны успели многое обсудить, а также назвал разговоры конструктивными. Он подтвердил, что Украина готова к новому раунду переговоров.

По данным СМИ, следующая аналогичная встреча назначена на 1 февраля. Наиболее сложным в трехсторонних переговорах является территориальный вопрос, отмечают журналисты.

Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби может пройти 1 февраля

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

