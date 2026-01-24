РИА Новости: переговоры по Украине завершились в Абу-Даби

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Трехсторонняя рабочая встреча по Украине завершилась в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, местами проведения переговоров могут быть дворец Каср Аль-Ватан, отель Emirates Palaсе и другие площадки.

Как уточнило агентство, российская делегация уже вернулась в отель.

СМИ отмечали, что американская делегация в ходе консультаций проявляет достойную выдержку. В это же время территориальный вопрос все еще остается самым сложным в ходе переговоров.

Собеседник журналистов напомнил, что для РФ важен вывод украинских войск из Донбасса, а для этого рассматриваются разные параметры безопасности.

Первая часть переговоров между представителями РФ, США и Украины прошла 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома сообщили, что она была продуктивной.

Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что на переговорах должны были обсуждать вопрос Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию украинского конфликта ведется и продвигается. По его словам, сейчас важно имплементировать формулу, которая была согласована в Анкоридже в ходе переговоров РФ и США.

