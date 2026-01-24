Форма поиска по сайту

24 января, 12:45

Политика
ТАСС: в Абу-Даби начался второй день переговоров по Украине

В Абу-Даби начался второй день переговоров по Украине – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби между представителями Киева, Москвы и Вашингтона стартовал в разных форматах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

Кроме того, американская делегация в ходе консультаций проявляет достойную выдержку, считает собеседник СМИ. В это же время территориальный вопрос все еще остается самым сложным в ходе переговоров.

Собеседник журналистов напомнил, что для РФ важен вывод украинских войск из Донбасса, а для этого рассматриваются разные параметры безопасности.

Ранее, 23 января, в Абу-Даби прошла первая часть переговоров по урегулированию. В итоге стороны договорились продолжить диалог 24-го числа. В администрации Белого дома считают, что первый день трехсторонних переговоров прошел продуктивно.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что в ходе переговоров стороны должны были обсудить вопрос о статусе Донбасса.

Сюжет: Переговоры по Украине
