Делегация РФ покинула отель в ОАЭ перед вторым днем переговоров

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Делегация России во главе с начальником Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед вторым днем трехсторонней встречи по вопросам безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры между представителями РФ, США и Украины прошли 23 января.

Американскую сторону представляют специальный посланник президента и его зять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома сообщили, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел продуктивно.

Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что на переговорах должны были обсуждать вопрос Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию украинского конфликта ведется и продвигается. По его словам, сейчас важно имплементировать формулу, которая была согласована в Анкоридже в ходе переговоров РФ и США.

