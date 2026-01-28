Форма поиска по сайту

28 января, 11:12

Город

Сергунина пригласила горожан оценить центральные площадки "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Жителям столицы стало доступно новое голосование на платформе "Активный гражданин", посвященное проекту "Зима в Москве". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Москвичи оценят 5 площадок с зимними декорациями. Среди них – пространство на Театральной площади, оформленное по мотивам сказки "Щелкунчик и Мышиный король", и пряничный городок в Камергерском переулке", – сказала она.

Третьей площадкой в списке для голосования стала "Механика чудес" на улице Кузнецкий Мост. Она запомнилась гостям самыми разными механическими фигурками – от сказочных птиц до поезда, который движется по зеленой арке.

В Столешниковом переулке же появились украшения, напоминающие зефир. Территория у Российской государственной библиотеки стала похожа на читальный зал, который украшают большие лампы и макеты книг, включая знакомые истории и редкие издания.

Приняв участие в голосовании, пользователи смогут поделиться своими впечатлениями от прогулок по украшенной Москве, а также дать свои советы по улучшению композиций.

Площадки проекта жители и гости города могут посетить до конца зимы. 90% декораций используются в столице повторно – их можно было увидеть и в прошлом сезоне. До 28 февраля в рамках "Зимы в Москве" проводятся мастер-классы, театрализованные представления, благотворительные акции, концерты и многое другое.

Вместе с тем столичный департамент спорта подготовил площадки для активного отдыха. Горожан пригласили покататься на коньках, лыжах и тюбинге, принять участие в соревнованиях по хоккею.

Основные объекты зимнего сезона расположены в олимпийском комплексе "Лужники". В этом году здесь открыли новый мультимедийный каток. Кроме того, посетителям доступны лыжно-биатлонная трасса и тюбинговая горка.

Работа катков, лыжных трасс и тюбинговых горок продолжится в рамках "Зимы в Москве"

