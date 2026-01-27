Горожан приглашают заняться спортом на площадках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Столичный департамент спорта подготовил площадки для активного отдыха в рамках проекта "Зима в Москве". Горожан приглашают покататься на коньках, лыжах и тюбинге, принять участие в соревнованиях по хоккею, а также посетить мастер-классы известных спортсменов, передает портал мэра и правительства столицы.

Основные объекты зимнего сезона расположены в олимпийском комплексе "Лужники". В этом году здесь открыли новый мультимедийный каток. Кроме того, посетителям доступны лыжно-биатлонная трасса, каток "Южный" и тюбинговая горка.

В частности, лыжно-биатлонная трасса открыта каждый день до 1 марта. Ее протяженность составляет 3 километра, что вдвое больше, чем в прошлом году. На ней можно оттачивать навыки лыжного бега, просто кататься и отдыхать с пользой для здоровья, а также участвовать в мастер-классах с участием звезд спорта.

Например, 19 января тренировку провел призер Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Панжинский, а 21-го числа – олимпийский чемпион Александр Легков. Всего с момента открытия трассы ее посетили порядка 20 тысяч человек.

Более того, в этом году в "Лужниках" впервые организовали новогодний забег. В ночь с 31 декабря на 1 января участники стартовали одновременно с боем кремлевских курантов.

Бесплатные тренировки проходят и в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия проводятся круглогодично, и их тематика меняется в зависимости от времени года. Зимой москвичи могут заниматься фитнесом в 28 спортивных зонах города или кататься на лыжах на 15 трассах в парках. Расписание и точные адреса площадок можно найти на официальном сайте проекта.

Вместе с тем "Мой спортивный район" предлагает занятия по катанию на коньках. Всех желающих ждут на площадках "Московских сезонов", катках конноспортивного комплекса "Битца", в парке "Останкино", Репинском сквере, на стадионе "Авангард" и ВДНХ.

Присоединиться к тренировкам можно и на катке "Южный" в "Лужниках". Со вторника по пятницу здесь проводят 4 занятия в день: 2 для детей старше 10 лет и взрослых и 2 – для взрослых.

Также на льду можно посетить мастер-классы известных фигуристов, среди которых Алина Загитова и Александра Трусова. Всего запланировано 22 таких мероприятия. Звездные тренировки также доступны на катках КСК "Битца" и стадиона "Авангард".

Кроме того, в течение всей зимы в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы", при поддержке департамента спорта Москвы, проходят различные мероприятия. Среди них – Кубок чемпионов по сноуборду в параллельном слаломе, Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине "парный могул", спортивный карнавал среди горнолыжников и сноубордистов, а также другие фестивали для всех любителей зимних видов спорта.

В рамках проекта "Зима в Москве" можно также посетить патриотические и благотворительные программы, постановки и мастер-классы. Все мероприятия будут идти до 28 февраля.

Например, в Петровском путевом дворце на 7 и 8 февраля запланирован оперный спектакль "Чаепитие с графиней". В свою очередь, в парке "Останкино" на катке по вторникам, субботам и воскресеньям для детей проводят бесплатные тренировки по хоккею.