21 января, 12:15

Город

Сергунина рассказала о программе "Зимы в Москве" до конца февраля

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Патриотические и благотворительные программы, постановки и мастер-классы проходят в рамках проекта "Зима в Москве" до 28 февраля. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, отдохнуть с семьей и друзьями можно на площадках в разных районах столицы.

"Гостей ВДНХ ждут сказочные спектакли и спортивные занятия, а на фестивале "Усадьбы Москвы" можно познакомиться с историческим наследием города", – отметила Сергунина.

Программа фестиваля "Усадьбы Москвы" развернулась в 15 локациях. Театрализованные лекции, экскурсии и творческие занятия проводятся в музее-усадьбе Льва Толстого в Хамовниках, музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Кусково и других.

В частности, в музее-заповеднике "Коломенское" гости могут присоединиться к чаепитиям и увидеть выступления уличного театра.

В свою очередь, в Петровском путевом дворце на 7 и 8 февраля запланирован оперный спектакль "Чаепитие с графиней". А для желающих погрузиться в атмосферу рубежа XIX–XX веков подготовили аудиогиды по таким районам, как Арбат, Хамовники и Басманный.

На ВДНХ 31 января и 1 февраля покажут иммерсивные спектакли "Хозяйка Медной горы" и "Альманах русских сказок". Увидеть их можно будет перед павильоном № 1 "Центральный". А 14 и 15 февраля представят "Аленький цветочек" и "Летучий корабль".

Кроме того, Дню российской науки посвятят постановку и уличный перформанс 7 и 8 февраля. Здесь же по выходным до 23 февраля проходят игры и дискотеки.

В парке "Останкино" на катке по вторникам, субботам и воскресеньям для детей проводят бесплатные тренировки по хоккею. Освоить азы фигурного катания можно на детском катке по субботам и воскресеньям.

На экскурсии приглашают более 30 музейно-выставочных площадок. Афиша мероприятий размещена на сайте ВДНХ и в сервисе "Мосбилет".

Насыщенную программу приготовили и столичные парки. Для всех желающих открыты катки, лыжные трассы и тюбинговые горки.

До конца января в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" будут проходить творческие уроки, мультимедийный квест "Фабрика сладостей" и познавательные экскурсии. Любителей активного отдыха в парках "Фили" и "Ходынское поле" ждут локации для керлинга.

Также на ледовых площадках в 20 парках 28 февраля пройдет акция "Ночь на катке".

Сказочные ледовые шоу, в том числе "Лебединое озеро", "Двенадцать месяцев" и "Белоснежка", проходят на площадках цикла "Московских сезонов". Постановки подготовили олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка, двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко.

Подробное расписание событий опубликовано на странице проекта "Зима в Москве".

Ранее более 212 тысяч горожан приняли участие в голосовании на проекте "Активный гражданин", посвященном событиям "Зимы в Москве". Они назвали свои любимые мероприятия и отметили наиболее интересные площадки. Лидером опроса стал фестиваль "Путешествие в Рождество", который объединил 35 площадок по всей Москве.

Москвичи и туристы могут посетить ледовые шоу в рамках проекта "Зима в Москве"

Сюжет: Зима в Москве
