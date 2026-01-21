Форма поиска по сайту

21 января, 21:33

Сенатор Клишас: допускать детей к соцсетям должны их родители

В Совфеде объяснили, кто должен допускать детей к соцсетям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Решение о доступе детей к соцсетям должны принимать их родители, заявил в своем телеграм-канале председатель комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

Сенатор отреагировал на предложение замсекретаря ОП РФ Владислава Гриба, который призвал ввести запрет на доступ к социальным сетям для детей до 10 лет. По его идее, для детей постарше нужны ограничения, но не такие радикальные.

Ранее в Австралии ввели запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. Популярные платформы будут обязаны проверять, чтобы у несовершеннолетних не было учетных записей в их сервисах. При выявлении нарушений корпорациям придется заплатить штраф, а детей и родителей наказывать не будут.

При этом в ГД уже рассказывали, что нижняя палата парламента не прорабатывает инициативы по запрету социальных сетей для детей и подростков в РФ. В Думе указывали, что медийный шум вокруг заявлений отдельных депутатов совершенно не оправдан.

