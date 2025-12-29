Депутат Свинцов поддержал идею введения предупреждений о вреде соцсетей для психики

Обязательные предупреждения о вреде соцсетей для психики ввели в Нью-Йорке. Как рекомендации "бесконечной ленты" влияют на психику и стоит ли России перенять зарубежный опыт, разбиралась Москва 24.

Необходимые меры?

Власти штата Нью-Йорк утвердили новый закон, обязывающий крупные социальные сети, включая TikTok и Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), размещать предупреждения о потенциальном негативном влиянии на психическое здоровье пользователей, особенно молодежи.

Как сообщили СМИ, норма будет распространяться на функции, способствующие чрезмерному использованию платформ: бесконечную ленту, автовоспроизведение видео и алгоритмические рекомендации. Контроль за исполнением закона возложили на генерального прокурора штата. Теперь он уполномочен подавать гражданские иски и назначать штрафы до 5 000 долларов за каждое нарушение, отметили журналисты.

Губернатор Кэти Хоукул, подписавшая документ, пояснила необходимость таких мер. Она сослалась на данные, согласно которым около половины подростков отмечают негативное влияние соцсетей на восприятие собственного тела, а активные пользователи в два раза чаще оценивают свое психическое состояние как неудовлетворительное.

Хоукул провела аналогию с предупреждениями на табачной продукции, подчеркнув, что закон призван информировать потребителей о рисках, связанных с использованием цифровых платформ.

При этом в Австралии 10 декабря ввели полный запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. Согласно поправкам, популярные платформы будут обязаны проверять, чтобы у несовершеннолетних не было учетных записей в их сервисах. При выявлении нарушений корпорациям придется заплатить штраф в размере до 49,5 миллиона австралийских долларов (33 миллиона долларов, что составляет более 2,5 миллиарда рублей). При этом детей и родителей наказывать не будут.

Вредят детям и взрослым

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с Москвой 24 напомнил, что неоднократно высказывал свою позицию по поводу соцсетей, видеоплатформ и игровых сервисов. По его мнению, это очень серьезные инструменты, которые постепенно разрушают детскую психику.

"Более того, многие взрослые также становятся чрезмерно зависимыми от этого, по сути, дофаминового наркотика, который лежит в основе механизма работы платформ. Алгоритмы продвигают максимально популярный и затягивающий контент, особенно короткие видео, что пагубно влияет на психическое здоровье и формирует зависимость", – пояснил он.

Свинцов убежден, что Россия должна оказаться лидером в вопросе оперативного реагирования на риски влияния социальных сетей на здоровье и психику пользователей, при этом начинать нужно с подростков.





Андрей Свинцов заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Повлияют ли ограничения? Возможно, 1–2% пользователей обратят на это внимание и самостоятельно решат сократить время, проводимое в социальных сетях и на платформах. Даже 2–5% – это уже хорошее начало. Поэтому данные меры я бы полностью поддержал, в том числе и в отношении социальных сетей, работающих на территории Российской Федерации.

Что касается конкретных мер, которые также стоит применить в вопросе регулирования использования соцсетей детьми, то они могут выглядеть следующим образом. Для подростков до 14 лет нужно полностью ограничить доступ на такие ресурсы, с 14 до 16 лет – разрешить проводить в них не более одного часа в день, а с 16 до 18 лет – не более двух часов в день, отметил депутат.

"Ребенок должен иметь возможность отдыхать, двигаться и развиваться в реальном мире. Мы наблюдаем, и об этом говорят врачи, психологи и родительское сообщество, что у детей за последние несколько лет резко ухудшилось зрение из-за чрезмерного времени, проводимого со смартфонами. У них также снижается успеваемость в школе, потому что мозг постоянно перегружен потоком контента, коротких роликов и информации", – уточнил Свинцов.

Депутат добавил, что все эти факторы оказывают крайне негативное влияние на несовершеннолетних, поэтому к вопросу ограничений нужно подходить более серьезно и быстро.

В то же время клинический психолог Дарья Яушева в беседе с Москвой 24 подтвердила, что предупреждения, которые предлагаются размещать на интернет-платформах, оправданны.

"Принятое властями Нью-Йорка решение некоторым может казаться внезапным, однако за этим стоит многолетняя работа – годы исследований и наблюдений за тем, как онлайн-среда влияет на психику. Также сегодня эксперты (исследователи, психологи, социальные работники) сходятся во мнении, что цифровая среда является фактором психического риска", – отметила психолог.

Она обратила внимание на то, что речь в данном случае идет не о цензуре, как это может показаться. Для сравнения стоит провести аналогию с предупреждениями о вреде курения или алкоголя. Мозг ребенка и подростка находится в активной стадии формирования, критическое мышление еще развивается. Поэтому у несовершеннолетних особенно высок риск формирования зависимости, справиться с которой впоследствии будет сложнее.





Дарья Яушева клинический психолог Наибольший психологический вред связан даже не с самим контентом, а с архитектурой платформ. Бесконечная лента задумана как инструмент постоянного вовлечения, при этом контент дробится на короткие порции. В результате страдает способность к произвольному контролю внимания. Мозг привыкает к режиму непрерывной стимуляции, что снижает толерантность к скуке, ухудшает концентрацию и усиливает ощущение внутренней пустоты при отсутствии внешних раздражителей.

Одним из последствий этого может быть усиление симптомов СДВГ (если расстройство уже есть) или формирование состояния, похожего на него, уточнила психолог.

При этом, если на платформе есть функция автовоспроизведения видео, она может лишать пользователя момента выбора – смотреть контент дальше или нет, что является экзистенциально важным аспектом, обратила внимание эксперт.

"Пользователь перестает осознавать, сколько времени проводит в приложении, и в результате сталкивается с переживанием потери времени, а также с риском эмоционального истощения. Для подростков это особенно критично, поскольку системы саморегуляции у них еще только формируются", – объяснила она.

Кроме того, алгоритмы Сети работают таким образом, что пользователь получает все больше контента, который может подтверждать его тревогу или стимулировать сравнение себя с другими, добавила психолог.

"В практике мы наблюдаем рост тревожных расстройств, включая депрессивные состояния и расстройства пищевого поведения. Само предупреждение не решит проблему полностью, но может дать ту самую точку выбора тем, кто еще не развил зависимость", – пояснила специалист.

Кроме того, психологическое просвещение и информирование могут побудить многих более осознанно относиться к взаимодействию с онлайн-средой, что способно повлиять на качество жизни. добавила эксперт.

"Такие меры становятся сигналом для разработчиков – относиться более ответственно к своим продуктам, продумывать решения так, чтобы они были экологичными", – уточнила Яушева.

Максимальный эффект мог бы быть достигнут, если подобные предупреждения стали частью широкой стратегии, которая включала бы цифровую грамотность, возрастные ограничения, прозрачность алгоритмов и меры поддержки психического здоровья, заключила эксперт.

