Милонов призвал наделить родителей правом ограничивать детям доступ в соцсети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Родителей в России нужно наделить правом ограничивать пребывание ребенка в соцсетях. Об этом депутат ГД Виталий Милонов заявил изданию "Абзац".

"Уверен, что персонализация аккаунтов в социальных сетях позволит четко понимать, кто под этим аккаунтом скрывается. Если это ребенок, тогда к нему должны применяться меры ограничительного характера, основанные на российском законодательстве", – указал парламентарий.

По его словам, родители могли бы ограничивать какой-то контент или вводить временный лимит на пребывание в соцсетях. Он уверен, что это не только оградит детей от деструктивного контента, но и исключит возможность взлома со стороны мошенников.

Депутат отметил, что выступал с такой инициативой еще в 2017 году. Тогда его раскритиковали, но затем власти якобы обратили внимание на это предложение. Милонов уверен, что сейчас подростки прекрасно разбираются в соцсетях, в отличие от взрослых или пожилых людей.

"Например, пенсионер (певица Лариса. – Прим. ред.) Долина ничего не понимает вообще в этих делах, в результате села в лужу. Вообще вся страна парализована оказалась", – добавил Милонов.

Ранее первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин отметил, что ГД не прорабатывает инициативы по запрету соцсетей для детей и подростков. Он напомнил, что к подобному прибегли власти Австралии, но пока распространять подобный опыт на Россию не планируется.

Горелкин объяснил, что из-за новых ограничений все больше австралийских подростков уходят на те платформы, которые не сотрудничают с властями. Таким образом, дети начинают переходить в неконтролируемые уголки Сети.

