Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 21:18

Политика

Милонов призвал наделить родителей правом ограничивать детям доступ в соцсети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Родителей в России нужно наделить правом ограничивать пребывание ребенка в соцсетях. Об этом депутат ГД Виталий Милонов заявил изданию "Абзац".

"Уверен, что персонализация аккаунтов в социальных сетях позволит четко понимать, кто под этим аккаунтом скрывается. Если это ребенок, тогда к нему должны применяться меры ограничительного характера, основанные на российском законодательстве", – указал парламентарий.

По его словам, родители могли бы ограничивать какой-то контент или вводить временный лимит на пребывание в соцсетях. Он уверен, что это не только оградит детей от деструктивного контента, но и исключит возможность взлома со стороны мошенников.

Депутат отметил, что выступал с такой инициативой еще в 2017 году. Тогда его раскритиковали, но затем власти якобы обратили внимание на это предложение. Милонов уверен, что сейчас подростки прекрасно разбираются в соцсетях, в отличие от взрослых или пожилых людей.

"Например, пенсионер (певица Лариса. – Прим. ред.) Долина ничего не понимает вообще в этих делах, в результате села в лужу. Вообще вся страна парализована оказалась", – добавил Милонов.

Ранее первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин отметил, что ГД не прорабатывает инициативы по запрету соцсетей для детей и подростков. Он напомнил, что к подобному прибегли власти Австралии, но пока распространять подобный опыт на Россию не планируется.

Горелкин объяснил, что из-за новых ограничений все больше австралийских подростков уходят на те платформы, которые не сотрудничают с властями. Таким образом, дети начинают переходить в неконтролируемые уголки Сети.

Читайте также


политикаобществотехнологии

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика