02 февраля, 16:48

Общество

В Татарстане хирурги удалили пациентке зоб аномальных размеров

Фото: телеграм-канал "Наша РКБ"

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана провели операцию по удалению щитовидной железы, разросшейся до аномальных размеров. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Пациентка из Альметьевска почти 40 лет откладывала хирургическое вмешательство из-за сильного страха. Решиться на лечение она смогла лишь в 71 год, когда ее состояние стало опасным для жизни.

В течение многих лет женщину мучила бронхиальная астма, а во время очередной госпитализации терапевт Альметьевской ЦРБ Семен Протопопов обратил внимание, что увеличенная щитовидная железа начала сдавливать трахею.

По словам врача, пациентка могла задохнуться в любой момент. После этого женщину направили в РКБ Татарстана.

Операцию провели заместитель главного врача по медицинской части Руслан Зефиров и хирург отделения № 1 Искандер Тохиржон. Несмотря на масштаб патологии, вмешательство выполнили через мини-разрез. Медики удалили доли щитовидной железы размерами 13 и 16 сантиметров.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Уже через несколько дней пациентку выписали. Покидая больницу, она поблагодарила врачей и призналась, что сожалеет о том, что десятилетиями откладывала лечение.

Ранее в столице спасли беременную пациентку, которая поступила в ГКБ № 27 с опухолью паращитовидной железы и сепсисом. Медики провели паратиреоидэктомию, во время которой удалили пораженную железу. После восстановления женщину перевели на амбулаторное наблюдение, и спустя время она родила здорового ребенка.

