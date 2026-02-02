В метро Москвы объяснили досмотр телефонов мерами безопасности

Фото: foto.mos.ru

У пассажиров метро Москвы могут выборочно досматривать мобильные телефоны в дополнение к уже существующим мерам безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена города.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что на входах в столичное метро стали проверять телефоны. Это сравнили с практикой, применяемой в Санкт-Петербурге.

Соответствующие меры в метро Москвы были установлены в связи с приказом Минтранса РФ от 4 февраля 2025 года, пояснили в пресс-службе. Вместе с тем для обеспечения безопасности все пассажиры московского метро продолжают проходить досмотр при помощи рамок металлодетекторов.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказывал, что сотрудники метрополитена города начали проверять смартфоны пассажиров с включенным экраном в рамках усиления мер безопасности. Он призывал горожан с пониманием отнестись к новым правилам и обратил внимание на отсутствие требования снятия блокировки при проверке телефонов.

