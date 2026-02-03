Первый пуск частной российской ракеты запланирован на начало 2027 года

Фото: depositphotos/ivazyah.art

Российская частная космическая компания Space Energy приступила к активной фазе создания новой ракеты-носителя сверхлегкого класса "Орбита". Ее первый запуск запланирован на первый квартал 2027 года. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный конструктор компании Георгий Емелин.

По его словам, в Space Energy уже создан необходимый технологический и инженерный задел, что позволяет уверенно следовать установленным срокам без риска переносов.

Носитель "Орбита" предназначен для выведения малых космических аппаратов. Его возможности составят до 130 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров или до 220 килограммов на низкую околоземную орбиту.

Емелин отметил, что первый пуск будет испытательным, ракета должна будет вывести на орбиту массогабаритный макет. Однако не исключено, что в этом полете смогут принять участие и первые заказчики со своими наноспутниками.

Следующие миссии, также намеченные на 2027 год, планируются полностью коммерческими, с платной полезной нагрузкой. К этому времени Space Energy рассчитывает подготовить собственные спутники формата CubeSat.

Ранее запуск первого коммерческого космического носителя "Ханбит-Нано" южнокорейской компании Innospace закончился аномалией. Согласно записи трансляции пуска на YouTube-канале компании, запуск проходил в штатном режиме в течение минуты после старта, приборы ракеты передавали кадры полета.

Однако во время набора высоты они перестали поступать на экраны. После чего прямая трансляция запуска прервалась. По информации издания Yonhap, ракета могла взорваться.