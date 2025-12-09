На космодроме "Восточный" введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет "Ангара"

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Андрей Белый

На космодроме "Восточный" введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства "Ангара", сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Соответствующее разрешение было получено дирекцией космодрома.

"Площадь стартового стола составляет чуть больше 45 тысяч квадратных метров. В настоящее время он является одним из самых современных и автоматизированных в мире", – говорится в публикации.

В рамках строительства стартового комплекса "Ангара" были сданы в эксплуатацию еще 37 объектов. Речь идет о командном пункте, технологическом блоке и хранилище кислорода и азота, а также об укрытиях для обслуживающего персонала, заправочной эстакаде и ряде других сооружений.

При проектировании и строительстве стартового комплекса учитывались все технологические достижения последних десятилетий.

Руководитель дирекции космодрома "Восточный" Николай Новиков добавил, что всего введено в эксплуатацию уже 70% объектов. Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется сдать до конца марта 2026 года.

В июне госкорпорация объявила о старте производства трех модернизированных ракет "Ангара-А5". Для их изготовления "Роскосмос" заключил госконтракт с Центром Хруничева. Ракеты-носители будут использованы для запуска модулей новой Российской орбитальной станции.

Модернизированная версия обладает увеличенной грузоподъемностью. Она сможет выводить космические аппараты до 27 тонн на низкую околоземную орбиту вместо 24 тонн у "Ангары-А5".