"Роскосмос" объявил о старте производства трех модернизированных ракет "Ангара-А5"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" объявила о старте производства трех модернизированных ракет "Ангара-А5". Сообщение опубликовано в ее телеграм-канале.

Для изготовления ракет-носителей "Роскосмос" заключил государственный контракт с Центром Хруничева. Ракеты будут использованы для запуска модулей новой Российской орбитальной станции.

"Модернизированная версия по сравнению со штатной ракетой "Ангара-А5" обладает увеличенной грузоподъемностью. Она сможет выводить космические аппараты до 27 тонн на низкую околоземную орбиту вместо 24 тонн у "Ангары-А5", – сказано в сообщении.

Следующим этапом развития проекта модернизации "Ангары-А5" станет ее адаптация для запуска пилотируемых транспортных кораблей, уточнили в "Роскосмосе".

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что космическая отрасль РФ работает над созданием транспортной системы с ядерной энергоустановкой. Она позволит доставлять на околомарсианскую орбиту до 10 тонн полезной нагрузки, уточнил глава госкорпорации.

