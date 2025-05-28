Глава "Роскосмоса" Баканов: РФ работает над созданием системы по доставке грузов к Марсу

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Космическая отрасль РФ работает над созданием транспортной системы с ядерной энергоустановкой. Она позволит доставлять на околомарсианскую орбиту до 10 тонн полезной нагрузки. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, передает госкорпорация в своем телеграм-канале.

Баканов также прокомментировал 9-й полет ракеты Starship. По его словам, он показывает сложность технологической задачи доставки полезной нагрузки к Марсу.

"У проектов SpaceX и "Роскосмоса" есть общая цель – исследование дальнего космоса. И здесь рано или поздно всем странам придется объединить свои ресурсы для обеспечения мультипланетности для цивилизации", – подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Он также сказал, что "Роскосмос" продолжается следить за разработкой и желает создателям удачи.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX потеряла прототип корабля Starship во время 9-го испытательного полета. После старта корабль вышел на суборбитальную траекторию. Однако вскоре начал бесконтрольно вращаться.

По словам главы SpaceX Илона Маска, причиной потери давления в главном баке корабля во время его движения по инерции и возвращения в атмосферу стали утечки.